«يو بي إس» تُسهّل الشحن لدعم الشركات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «يو بي إس» UPS عن إطلاق عملية تحديث لموقعها الإلكتروني المخصص لعمليات الشحن (www.ups.com)، بهدف تعزيز خدمات عملية إعداد الشحنة الدولية لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 116 دولة بما فيها 36 دولة من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال جان فرانسوا كوندامين، رئيس وحدة الأسواق الناشئة والعالية النمو لدى الشركة: «تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، فلا شك في الفرص والإمكانيات الضخمة التي يوفرها هذا القطاع». وأضاف: «نلتزم في شركة UPS في تمكين ودعم نمو هذه الشركات.

ونهدف من خلال تسهيل عملية الشحن أن نُثبت للشركات، لا سيما الصغيرة منها، بأنّه يُمكن لعمليات البيع العابرة للحدود أن تكون بذات السلاسة التي تتسم بها عمليات الشحن المحلية».