22.6 % نمو ودائع غير المقيمين في المصارف الإسلامية 2019

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

نجحت المصارف الإسلامية الستة في الدولة في استقطاب المزيد من ودائع غير المقيمين في الإمارات لتصل إلى 27.7 مليار درهم بنهاية 2019 مقابل 22.6 ملياراً بنهاية 2018 بزيادة 5.1 مليارات درهم ونمو 22.6% وتشكل ودائع غير المقيمين 6.9% من الودائع المصرفية لدى المصارف الإسلامية البالغة 402.1 مليار درهم كما ارتفعت استثماراتها إلى 27.7 مليار درهم بزيادة 5.1 مليارات خلال عام.

ولم تتعد الزيادة التي حققتها البنوك التقليدية في جذب ودائع غير المقيمين خلال 2019 وفقاً لأحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي 2.9 مليار درهم، حيث ارتفعت من 190.8 مليار درهم بنهاية 2018 إلى 193.7 مليار درهم وبنمو 1.5% وتشكل ودائع غير المقيمين 13.2% من ودائع البنوك التقليدية البالغة تريليون و468.1 مليار درهم بنهاية 2019.

استقطاب الودائع

وأرجع أمجد نصر الخبير المالي زيادة استقطاب المصارف الإسلامية لودائع غير المقيمين خلال عام 2019 لعدة عوامل أبرزها حالة الاستقرار المالي والاقتصادي المتينة التي تتمتع بها دولة الإمارات فضلا عن تجربة المصارف الإسلامية الإماراتية ومصداقيتها الكبيرة في العالم خاصة وأن هذه التجربة هي الأقدم فضلاً عن أن الربع الأخير من 2019 شهد نشاطاً من المصارف الإسلامية لجذب ودائع من خارج الدولة.

وأكدت إحصاءات المصرف المركزي ارتفاع استثمارات المصارف الإسلامية بنحو 400 مليون درهم لعام 2019 ليصل إجمالي استثماراتها إلى 75.9 مليار درهم بنهاية عام 2019 وبزيادة 0.5%، واستحوذت الصكوك على نسبة 82.1% من استثماراتها بقيمة 62.3 مليار درهم بينما تراجعت استثماراتها في الأسهم إلى 3.6 مليارات درهم مقابل 3.7 مليارات 2018 بينما ارتفعت استثماراتها الأخرى من 9.4 مليارات درهم إلى 10 مليارات بزيادة 600 مليون درهم في 2019.