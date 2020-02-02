الإمارات تدعم التجارة عبر رابطة «أيورا»

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية آفاق الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية بين بلدان رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (أيورا)، خلال مشاركتها في اجتماع الخبراء لتعزيز التجارة البينية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والذي عقد أخيراً في موريشيوس.

وافتتح اللقاء ناناكومار بودا وزير الخارجية والتعاون الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس بحضور د. نوموفويو نوكوي الأمين العام لمنظمة الأيورا بحضور أكثر من 42 ممثلاً من 22 دولة ومثّل الوزارة محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري في إطار رئاسة دولة الإمارات للرابطة للدورة الممتدة من 2019 حتى 2021.

وأكد الزعابي أن تأسيس رابطة أيورا وفر أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي واستكشاف إمكانات وسبل تحرير التجارة عبر بلدان المنطقة مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتقليل الحواجز لضمان تدفق السلع والخدمات والاستثمار والتكنولوجيا.