بحث إنشاء مركز خدمات لوجستي متطور في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة تشجيانغ زهيدي القابضة «شركة زهيدي» الصينية لاستكشاف فرص إنشاء مركز لوجستي متطور لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التقليدية وخدمات التجارة الإلكترونية في دبي.

تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى إطلاق منصة لمساهمي زهيدي لتقديم خدمات لوجستية تتسم بالكفاءة العملية الكاملة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، و وو-وي، رئيس مجلس إدارة زهيدي، في حضور عدد من مساهمي الشركة وكبار المسؤولين من الجانبين.

الشريك الأول

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا: « تجمع المذكرة بين اثنتين من أعرق الشركات في الإمارات والصين للعمل لتعزيز النمو في البلدين ومع كون الصين الشريك التجاري الأول لدبي والإمارات فإنه يسعدنا أن نرى اهتماماً متزايداً من الشركات الصينية بالاستثمار في دبي وتعزيز حضورها في (جافزا)».