338.3 ألف معاملة جمركية عبر منفذ حتا

المصدر: دبي - البيان

يواصل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي برنامج زياراته المسائية في 2020 لتحفيز المراكز الجمركية في دبي، والتواجد في قلب الميدان للاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين حيث وجه خلال تفقده مركز جمارك حتا بضرورة توفير أقصى درجات الانسيابية للشاحنات وتسهيل الإجراءات على التجار بالاعتماد على الخدمات والأنظمة الذكية لجمارك دبي، لتعزيز تجارة دبي ودعم نموها للوصول بقيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم بحلول 2025 فيما بلغ عدد المعاملات الجمركية عبر المنفذ 338.3 ألفاً خلال 2019.

خدمات رائدة

وقال خلال لقائه بالكادر الوظيفي لمركز جمارك حتا والوفد المرافق: «سنضاعف من جهودنا وسنواصل الليل بالنهار لتحقيق رؤية وتوجهات القيادة، لدينا خدمات جمركية رائدة سنستفيد منها في دعم تجارة دبي، يجب الاستماع بحرص إلى مقترحات ومتطلبات عملائنا شركائنا في النجاح وتذليل كل المعوقات إن وجدت، سنعمل على ترسيخ مركز دبي التجاري كحلقة الوصل بين الشرق والغرب ».

رافق مدير عام جمارك دبي عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين وشعيب السويدي مدير الاستخبارات الجمركية، محمد المعيني المراكز الجمركية البرية، وخليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وحمد كاجور مدير أول مركز جمارك حتا.