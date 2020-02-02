تخليص 8 % من واردات أبوظبي «مسبقاً» في 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

تبذل الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي جهوداً حثيثة نحو تعزيز كفاءة خدماتها سعياً لتحقيق رؤيتها من خلال تطوير منظومة الأداء عبر منح مزيد من التسهيلات لقطاع المتعاملين والمستثمرين، حيث تشير الإحصاءات التي يصدرها نظام التخليص الجمركي «ظبي» إلى أن عدد المعاملات التي تم التخليص عليها قبل وصول البضاعة في 2019 شكّل 8% تقريباً من إجمالي عدد البيانات الجمركية المسجلة، وتسعى الجمارك إلى زيادة النسبة إلى أكثر من 15% هذا العام.

توفير الوقت

وأتاحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خدمة التخليص المسبق لقطاع المتعاملين من خلال نظام التخليص الجمركي «ظبي» للشركات والمصانع الوطنية بهدف توفير الجهد والوقت على قطاع المتعاملين، يما ينعكس إيجاباً على العملية التجارية ويسهم في تحسين نتائج إمارة أبوظبي في مؤشرات التنافسية الدولية ومن ضمنها مؤشر التجارة عبر الحدود.

ويتلخص مفهوم التخليص المسبق في قيام المستورد أو من ينوب عنه بتسجيل معلومات البيان الجمركي وتقديمها للجمارك قبل وصول البضائع إلى المنفذ الجمركي، وهذا يتيح المجال للمتعاملين لإنهاء الإجراءات ودفع الرسوم الجمركية مسبقاً بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الجهات الرقابية عند الضرورة لاستكمال سير المعاملة: على سبيل المثال موافقة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أو هيئة الطاقة النووية أو وزارة الصحة أو غيرها من الجهات الرقابية.