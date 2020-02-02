22 % انخفاض شكاوى عملاء شركات الاتصالات في يناير

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 2280 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال يناير الماضي، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، بانخفاض قدره 22% مقارنة بنحو 2924 شكوى خلال الشهر ذاته من 2019.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 1007 شكاوى، مقابل نحو 1273 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها. وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 1995 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 879 شكوى منها، مقابل نحو 1116 شكوى لــ «دو».

خدمات

وبحسب البيانات فإن 71.1% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 14.56% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.33% منهم حيادياً، بينما أكد 72.22% من عملاء «دو» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 10.39% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 17.38% منهم حيادية. وجرى إغلاق 87.29% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 87.67% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وأوضحت البيانات أنه تم حل 1.29% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 1.18% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على 5 أيام عمل. وفي العام الماضي 2019، تلقت الهيئة 28 ألفاً و29 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها وصل إلى 12 ألفاً و699 شكوى مقابل نحو 15 ألفاً و330 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

حق

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات حق المستهلكين في الحصول على المعالجة الفعّالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار.