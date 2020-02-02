5 أسباب تعزز جاذبية عقارات دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت «مانشستر إيفينينغ نيوز» أن الوقت الآن مثالي للاستثمار في سوق العقارات بدبي. ونشرت الصحيفة تقريراً بعنوان 5 أسباب تجعل الوقت الحالي مثالياً للاستثمار في عقارات دبي، يوضح أن السوق شهد نمواً كبيراً في 2019 بنحو 20%، مبينة أنه في ظل توافر العديد من خيارات العقارات ذات الأسعار المناسبة، فليس من المفاجأة أن الكثير من أنجح المستثمرين في العالم مهتمون بالاستثمار في سوقها العقاري، ولعل أبرزهم الملياردير الأمريكي وارن بافيت.

واستعرض التقرير 5 أسباب وراء جاذبية سوق العقارات وهي «إكسبو دبي» المنتظر أن يستقطب نحو 25 مليون زائر، والثاني اللوائح التي أعلنت عنها حكومة دبي في سبتمبر الماضي لضبط سوق العقارات، وثالثاً رغبة وارن بافيت في توسيع نطاق استثماراته العقارية في الشرق الأوسط، واختيار دبي لتكون قاعدة لعملياته. ورابعاً تنوع سوق العقارات بدبي، وخامساً تنافسية أسعار العقارات حالياً في الإمارة مقارنة مع مراكز عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن.