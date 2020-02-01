أفضل أداء شهري لعقود الذهب الآجلة منذ 2008

المصدر: دبي - البيان

استهلّت بورصة دبي للذهب والسلع العام الجديد بقوة، حيث سجل منتج العقد الآجل للذهب، في يناير أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2008.

وسجّلت أحجام التداول نمواً بنسبة 66.25% على أساس شهري، وبنسبة 515% على أساس سنوي، حيث ساهمت التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

كما ساهمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في تعزيز تداولات البورصة، مسجلة نمواً 18.26% على أساس شهري.

وسجّل 366.481 عقداً في يناير مقارنة مع 314.729 عقداً في ديسمبر 2019.

وكان إجمالي معدل الاهتمام المفتوح وصل إلى 324.803 عقود في 2019، وهو أعلى معدل اهتمام سنوي مفتوح تسجّله البورصة على الإطلاق.

كما ساهمت محفظة أزواج العملات الرئيسية الست في تعزيز التداول، حيث سجلت نمواً 419% على أساس سنوي.