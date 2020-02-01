برج المليار دولار يشارف على الاكتمال

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أوشك برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» على انتهاء عملياته بالكامل ليجاور «أشقاءه» من أبراج منطقة مركز دبي المالي العالمي، وانتهت مؤخراً أعمال البناء التي استهدفت الوصول بقمة البرج إلى ارتفاع 282 متراً. وانطلقت أعمال البناء في البرج عام 2016، ومن المتوقع افتتاحه العام الجاري.

ويضم البرج 3 طوابق للمكاتب التنفيذية مكشوفة على السماء ضمن المستويات 51 و52 و53 مع شرفات مخصصة ذات حدائق مغلقة، بالإضافة إلى 7 طوابق تحت الأرض لاستيعاب 2700 سيارة، ويعد البرج الذي تبلغ تكلفته مليار دولار (3.6 مليارات درهم) شراكة بين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، و«بروكفيلد بروبرتي بارتنرز» وقامت بتصميمه «فوستر أند بارتنر».

ويتألف البرج من 54 طابقاً توفر أكثر من 900 ألف قدم مربعة مساحات مكتبية، ومركز تسوق مساحته 150 ألف قدم مربعة، يتوزع على خمسة طوابق. كما سيضم المشروع منطقة عامة تبلغ مساحتها 1.672 ألف متر مربع، وستكون حاضنة لفعاليات فنية وثقافية بشكل دوري، ويخدمها مجمع مواقف للسيارات يتسع لأكثر من 2700 سيارة.