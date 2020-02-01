الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق مبادرة "مواهب المستقبل" للتأهيل للوظائف النوعية

المصدر: وام

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مبادرة "مواهب المستقبل" بهدف بناء قدرات المواطنين وتأهيلهم للوظائف النوعية، والتخصصات النادرة والمهمة في القطاع الحكومي، والتي تحدث تغييراً جذرياً، ونقلة نوعية في الوظائف الحكومية.

وسيتم من خلال هذه المبادرة تطوير كفاءات مختلفة من المواطنين لتهيئتهم لوظائف المستقبل إذ سيتم تطوير 40 مواطناً سنوياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي.

وتعد مبادرة "مواهب المستقبل" منظومة متكاملة تشتمل على مسارين: المسار الأول الأكاديمي المتمثل في منح دراسية أكاديمية للتخصصات الحيوية، في القطاعات التخصصية المستقبلية لتحقيق استراتيجيات دولة الامارات في عدة مجالات تدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والمسار الثاني المهني المتمثل في البرامج المهنية المركزية كالدبلومات المهنية والبرامج المهنية التخصصية التي تؤهل الموظفين المواطنين في حكومة دبي للقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تأهيل أبناء الإمارات وإعدادهم لوظائف المستقبل، ليكونوا قادرين على دفع عجلة التنمية الشاملة، من خلال تمكينهم وتطوير قدراتهم عبر منظومة متكاملة لدعم وتطوير الكفاءات الشابة، تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021"، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار.

وقال إن التطور التقني الهائل والثورة الرقمية التي نعيشها، يحتم علينا استقطاب المواهب وتأهيلها لوظائف المستقبل، وقيادة العمل الحكومي في قطاعات مهمة، وتخصصات استراتيجية، مما يسهم في استدامة التوطين، وإحداث نقلة نوعية في الوظائف الحكومية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للمواهب، وقد تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020 "المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي" محتلة المركز 22 عالمياً، استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير كلية "إنسياد"، كلية إدارة الأعمال العالمية لعام 2020، وتعمل دولة الإمارات باستمرار على اجتذاب المواهب، والمحافظة عليها وتنميتها وتطويرها وجعلها داعماً للاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة جعل دبي مركزاً عالمياً لاكتشاف واستقطاب المواهب.

وحددت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي طرق الترشح لمبادرة مواهب المستقبل، عبر منح البكالوريوس، أو منح الدراسات العليا، إذ تتطلع الدائرة للحصول على قاعدة بيانات محدثة للإماراتيين الموهوبين وإدارة عملية تطوير المواهب المستقبلية تركز على الطلاب الخريجين في جميع المستويات وتوطين الوظائف النوعية، عبر تمكين 20 إماراتياً سنوياً من خلال خطط متعددة تدعم أهداف مبادرة مواهب المستقبل.

وللترشح إلى منح البكالوريوس حددت المبادرة عدة معايير تبدأ بمتابعة أداء الطلاب منذ الصف التاسع، وأن يتقن المترشح اللغتين العربية والإنجليزية، وأن تكون نسبته 90% فما فوق، إلى جانب أمور أخرى، وبحيث يتم ترشيح 15 طالباً سنوياً لهذه المنحة يتم اختيارهم ممن يتمتعون بمميزات وكفاءات محددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إذ تقدم منحة البكالوريوس الأولية لأبناء موظفي حكومة دبي من المواطنين خلال العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021.

أما الترشح لمنحة الدراسات العليا فحددت مبادرة مواهب المستقبل التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عدة معايير يجب توفرها للترشح للحصول على هذه المنحة، للموظفين المواطنين العاملين في دوائر حكومة دبي، بأن يتقن اللغتين العربية والإنجليزية، ، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات في دوائر حكومية، وأن يكون تقييم أداء العمل لا يقل عن 3، وسيتم اختيار 5 موظفين للالتحاق بهذه المنحة سنوياً، وبحيث يتم اختيار مرشح واحد من كل جهة حكومية، وأن يكون متماشياً مع المسار الوظيفي، وامتحان قياس الأداء والمقابلة ومقارنة المرشحين بالوظائف والتخصصات، وبعد ذلك توقيع العقد مع المترشح الذي تنطبق عليه المعايير التقدم لمنحة الدراسات العليا للعام المقبل 2020-2021

ويتضمن المسار المهني عدة برامج لتأهيل وتدريب المواطنين منها:

برنامج خبراء الإمارات:

وسيتم اختيار خبراء الإمارات من الموظفين السابقين في دوائر حكومة دبي من أصحاب الخبرة، وتأهيلهم التأهيل المناسب ليكونوا مقيمين للكفاءات الجديدة، ومرشدين مهنيين، بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة، إذ سيتم اختيار 20 متقاعداً إماراتياً عبر هذا البرنامج ممن لديهم خبرة عملية، والقادرين على إدارة العمل وأن يتقن المرشح اللغتين العربية والإنجليزية، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس.

ويتم اختيار المرشحين بعد الحصول على البيانات المطلوبة واختيار المناسب منهم وصاحب الخبرة المناسبة، وان يجتاز امتحان قياس الكفاءات وتكون امتيازات المنح والبعثات الدراسية حسب معايير وزارة التربية والتعليم ، أما خبراء الإمارات المرشدين المهنيين فيتم الحاقهم بدورات في داخل الدولة وخارجها.

البرامج الحكومية المركزية: وسيتم من خلال هذا البرنامج تأهيل مدربين حكوميين عبر إشراكهم في الدبلوم المهني لإعداد المدربين الحكوميين، الذي أطلقه معهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع للدائرة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

البرامج الحكومية التخصصية:

وهي برامج متنوعة تشمل اطلاق برامج تدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير كفاءات الموظفين بما يتناسب مع الكفاءات المستقبلية، ووضع برامج تأهيل المواهب الحكومية الحالية لاستثمار معارفهم وخبراتهم لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية الحكومية، وعقد شراكات مع بيوت خبرة محلية وإقليمية وعالمية لتخطيط وتصميم برامج متنوعة تساهم في التأهيل المهني.

ويشرف على مبادرة مواهب المستقبل إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومعهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع للدائرة، بالتعاون مع عدة شركاء استراتيجيين.