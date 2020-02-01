مذكرة تفاهم بين "موانئ دبي" و"زهيدي الصينية" لاستشراف الجيل الجديد من الخدمات اللوجستية العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، الممكن الرائد للتجارة، مذكرة تفاهم مع شركة تشجيانغ زهيدي القابضة ("شركة زهيدي") الصينية لاستكشاف فرص إنشاء مركز لوجستي متطور لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التقليدية وخدمات التجارة الإلكترونية في دبي.

تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى إطلاق منصة لمساهمي شركة زهيدي لتقديم خدمات لوجستية تتسم بالكفاءة العملية الكاملة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية.

وقع مذكرة التفاهم من قبل عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، و وو-وي، رئيس مجلس إدارة شركة زهيدي، في حضور عدد من مساهمي الشركة وكبار المسؤولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا: "يشرفنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع شركة زهيدي الصينية، حيث تجمع هذه المذكرة بين اثنتين من أعرق الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والصين على التوالي للعمل من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين. ومع كون الصين الشريك التجاري الأول لدبي والإمارات، فإنه يسعدنا أن نرى اهتمامًا متزايدًا من الشركات الصينية بالاستثمار في دبي، وتعزيزاً لحضورها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)."

"يمثل الاتفاق المبرم مع هذه الشركة الصينية العملاقة والشهيرة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية موانئ دبي العالمية لدعم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية. ومنذ ما يقرب من 50 عامًا، وموانئ دبي العالمية تعمل كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات ومُمكّن رائد للتجارة العالمية، وتعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة أخرى نحو تدعيم علاقتنا مع الصين بهدف بناء مستقبل أفضل للجميع."

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم سيتم تنفيذها على مراحل، وبمجرد الانتهاء من المراحل الأساسية الأولية، سيتم استكشاف المزيد من سبل التعاون، بما في ذلك الأعمال اللوجستية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتجارة الإلكترونية.

ومن جانبه، قال وو-وي، رئيس مجلس إدارة شركة زهيدي: "إنه لشرف كبير أن تتاح لي الفرصة للتعاون مع موانئ دبي العالمية في هذا المشروع الهام. فمن خلال توقيع مذكرة التفاهم، أصبح بإمكاننا تعزيز التنمية الاقتصادية في بلدينا وفي المنطقة. كما نأمل في وضع أطر شاملة لتعزيز خطط التعاون البينية، وتحقيق أنشطة التطوير التكميلية في أقرب وقت ممكن، ودمج معارفنا وخبراتنا وثقلنا الاقتصادي من أجل دفع عجلة النمو في كل من مقاطعة تشجيانغ ودبي."

شركة زهيدي هي مجموعة من الشركات ذائعة الصيت في مقاطعة تشجيانغ، وتتمتع بخبرات واسعة في تشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والموارد المتجددة وتجارة السلع، ولديها شبكة اتصالات تجارية وثيقة، وتعاون قوي مع دبي.

ويعتبر المساهمون في شركة زهيدي من المشاركين الرئيسيين في محطة دبي ضمن "مبادرة الحزام والطريق"، وهو المشروع الاقتصادي العالمي الضخم الذي تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكًا رئيسياً فيه.

ومن المجالات الأخرى التي سيتم الترويج لها من خلال هذه المبادرة أنشطة التواصل والتبادل بين دبي ومقاطعة تشجيانغ، مما يتيح المزيد من الاستثمارات الثنائية والتجارة.