«أوكسفورد بيزنس»: نمو الإمارات في 2019 فاق التوقعات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة «أوكسفورد بيزنس جروب» البريطانية للدراسات الاقتصادية أن اقتصاد الإمارات شهد تغيرات عدة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يمر بمرحلة تحوّل جذري باتجاه الاقتصاد الرقمي خلال العام الجاري.

ونشرت المؤسسة على موقعها الشبكي تقريراً حديثاً يرصد اقتصاد الإمارات، وبصفة خاصة دبي، على مدار 2019، كما يستشف أبرز التوقعات لأداء اقتصاد الإمارات ودبي خلال 2020.

وأكد التقرير أن الإمارات نجحت في 2019 في تحقيق نمو اقتصادي فاق كثيراً ما كان متوقعاً في ظل الكثير من الظروف المحيطة المعاكسة من توترات جيوبوليتكية وضعف النمو الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة النزاعات التجارية.

وأوضح التقرير أن هذا النمو غير المتوقع تحقق نتيجة تضافر عدة عوامل، ومنها بدء ظهور ثمار المحفزات المتتالية التي بدأت الإمارات ودبي الإعلان عنها وتطبيقها على نحو متتالٍ منذ عام 2018، قوة الأداء في قطاعات اقتصادية محددة، خاصة السياحة في دبي، والتي شهدت ازدهاراً لافتاً خلال العام الماضي ارتفاع عدد التراخيص التجارية الصادرة من «اقتصادية دبي» في 2019 بنسبة 90%، الأمر الذي يشير إلى نجاح دبي في تعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الأنشطة التجارية.

وذكر التقرير أن الإمارات ودبي شهدتا تغييرات اقتصادية لافتة في 2019، ومنها تغيرات هيكلية كقانون الإعسار الجديد والذي أقرته حكومة الإمارات في نوفمبر الماضي .

وتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد الإمارات تحولاً جذرياً في 2020 تتمثل أهم ملامحه في الاتجاه صوب الاقتصاد الرقمي والمستند إلى التقنية والمعرفة، وتبني التقنيات الحديثة في مفاهيم التعاملات الحكومية مثل «بلوك تشين».