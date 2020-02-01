دبي ضمن أفضل وجهات الرحلات الكبرى في 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

اختار موقع «ثريليست» الشبكي الأمريكي دبي ضمن أفضل 20 وجهة حول العالم لقضاء رحلة سياحية كبرى خلال العام الجاري. ونشر الموقع المتخصص في شؤون السياحة والترفيه تقريراً حديثاً بعنوان «أفضل 20 وجهة لقضاء رحلة كبرى في 2020».

وتضمن التقرير دبي كواحدة من الــ 20 وجهة. ووصف التقرير دبي بأنها المدينة الأكثر عولمة في العالم، وأضاف أن زيارة دبي تمنح زائرها لمحة من مستقبل العالم الذي تجري صناعته فيها. وذكر التقرير أنه ما من طريقة لبدء عقد جديد في عمر البشرية أفضل من مشاهدة لمحات من مستقبل العالم من خلال زيارة إكسبو دبي.