«غلفتينر» تتوسّع في أمريكا

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت «مومنتوم لوجيستيكس»، التابعة لشركة «غلفتينر»، أكبر شركة خاصة ومستقلة في العالم لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عملياتها في ولاية ديلاوير الأمريكية بهدف دعم «غلفتينر الولايات المتحدة ويلمنغتون»، ومن المقرر أن تساهم «مومنتوم لوجيستيكس – ديلاوير» في تعزيز الحضور العالمي للشركة الأم في مستودع الحاويات المحلي بالشارقة.

ومع امتداد عمليات الشركة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، تهدف «مومنتوم لوجيستيكس» إلى توفير حزمة كاملة من حلول إدارة سلسلة التوريد لشركة «غلفتينر الولايات المتحدة ويلمنغتون» في ديلاوير.

وقال بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر»: تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لشركة مومنتوم لوجيستيكس في ولاية ديلاوير، وتحظى الشركة بسجل حافل من الجوائز والإنجازات في مجالات النقل، وتحميل الشحنات وتفريغها.