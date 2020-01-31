«أبوظبي الأول» يعيّن «يو بي إس» لمفاوضات استحواذ

المصدر: دبي ـ سيد صالح

عين بنك «أبوظبي الأول» بنك «يو بي إس جروب» السويسري لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن مفاوضات الاستحواذ على بنك «عودة مصر»، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة أيضاً بأن «عودة مصر» يعمل من جانبه مع «المجموعة المالية هيرميس» المصرية بشأن نفس الصفقة.

وأضافت «بلومبرغ» أن «أبوظبي الأول» و«عودة مصر» يسعيان إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة في غضون الأسابيع المقبلة، إلا أن المفاوضات قد لا تتمخض بالضرورة عن اتفاق وقد تتعثر في نهاية الأمر.

ولم يعلق ممثلو أي من «أبوظبي الأول»؛ «عودة مصر»؛ «يو بي إس جروب»، أو «المجموعة المالية هيرميس» على الخبر.

وكان «أبوظبي الأول» قد كشف الأسبوع الماضي النقاب عن مفاوضات حصرية يجريها مع بنك «عودة» اللبناني للاستحواذ على «عودة مصر» المملوك له بالكامل.

وزاد عدد فروع «عودة مصر» من ثلاثة فروع استحوذ عليها «عودة» اللبناني بالكامل في عام 2005 إلى 50 فرعاً حالياً.