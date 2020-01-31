حمدان بن زايد يطّلع على مستجدات مشار يع منطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على مستجدات المشاريع السياحية والترفيهية في منطقة الظفرة.

والتي تتضمن مشروعي المرفأ وليوا والمنتجع السياحي في جزيرة الحمر. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل كلاً من عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، وسليمان داوود السكسك، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مدن» العقارية.

كما اطلع سموه خلال العرض على مستجدات تصاميم مشروعي ليوا والمرفأ.

بالإضافة إلى منتجع جزيرة الحمر التي تقع قبالة شواطئ منطقة الظفرة في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة المنطقة على الخارطة السياحية في الإمارات. واطلع سموه كذلك على سير العمليات الإنشائية والتشغيلية ضمن الأطر الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع.

مكانة سياحية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن منطقة الظفرة تواصل العمل نحو تعزيز مكانتها في القطاع السياحي على مستوى الدولة بدعم من مشاريع البنية التحتية والسياحية التي تسعى إلى تلبية متطلبات التطور القائم في منظومة العمل السياحي في المنطقة.

وما يسهم بالتالي في تحفيز قطاعي السياحة والترفيه ويدعم مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة.

ونوّه سموه بأهمية هذه المشاريع وانعكاسها على مختلف القطاعات وبخاصة القطاع الخاص، الذي يحظى بأهمية كبيرة في دعم العمليات الإنشائية والتطويرية على مستوى منطقة الظفرة.

ووجّه سموه بإعداد مخطط عام لجزيرة الحمر لتكون وجهة سياحية نوعية تضم منتجعات خلابة، وتكون جزءاً من المشاريع التي تعمل على تحفيز قطاعي السياحة والترفيه في المنطقة.

وأشار إلى أن شركة مدن العقارية تلعب اليوم دوراً محورياً في تطوير المشهد السياحي والسكاني على مستوى إمارة أبوظبي، وهو ما يؤهلها لتكون جزءاً من مرحلة التطوير التي تشهدها منطقة الظفرة خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسلطان بن حضيرم الكتبي.

يذكر أن مشروعي المرفأ وليوا يتميزان بموقعهما الاستراتيجي ما يسهّل الوصول عبر شبكة الطرق السريعة الحديثة فضلاً عن تنوّع الحياة الطبيعية البرية والبحرية ويتميز منتجع ليوا بكونه محمية طبيعية لمختلف أنواع الحياة البرية الصحراوية ويقع على بعد 240 كيلومتراً من العاصمة أبوظبي.