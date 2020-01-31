الإمارات الأولى عالمياً في 6 قطاعات رقمية

المصدر: دبي - سيد صالح

واصلت الإمارات صدارتها العالمية لستة مؤشرات تتعلق بقطاعات رقمية ومدى انتشارها ووسائلها المتنوعة بين السكان.

وذلك وفقاً للنتائج التي أظهرها تقرير «الحالة الرقمية في 2020» الصادر عن منصة «هوتسوت» الكندية المتخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُصدِر «هوتسوت» تقرير «الحالة الرقمية» بصفة سنوية لرصد أوضاع الرقمنة ومستويات انتشار تقنيات الاتصال الحديثة بمختلف أدواتها في كافة دول العالم، على مدار العام السابق.

ووفقاً لتقرير هذا العام، تصدرت الإمارات دول العالم في 6 مؤشرات هي: «انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان».

و«انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان»، و«نسبة الاشتراكات في خدمات الهواتف النقالة»، و«استخدام التواصل الاجتماعي بين السكان البالغين»، و«نسبة انتشار الدعاية عبر

فيسبوك بين السكان البالغين»؛ و«متوسط عدد حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية التي يمتلكها كل شخص».

مؤشر

ففي مؤشر «انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان»، بلغت نسبة انتشار الإنترنت بين إجمالي عدد سكان الإمارات خلال العام الماضي 99%، لتحتل المركز الأول.

وبلغ عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في الإمارات 9,732,158 مستخدماً في 2019. وكان المركز الثاني على المؤشر من نصيب الدنمارك التي بلغت نسبة انتشار الإنترنت بين سكانها العام الماضي 98%. واقتسمت كوريا الجنوبية، والسويد، وسويسرا؛ والمملكة المتحدة المركز الثالث بنفس النسبة، وهي 96%. وانفردت هولندا بالمركز السابع بنسبة 95%، وكندا بالمركز الثامن بنسبة 94%.

وسائل التواصل

وبنسبة 99% أيضاً، تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر «انتشار التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان».

حيث بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين سكان الدولة العام الماضي 9,730,00 مستخدم. وتفوقت الإمارات بفارق شاسع على أقرب منافسيها، وهي تايوان، التي حلت ثانية بنسبة انتشار لمواقع التواصل الاجتماعي بلغت 88% في 2019.

وكانت المراكز من الثالث وحتى السابع من نصيب كوريا الجنوبية «87%»، ماليزيا «81%»، سنغافورة «79%»، هونغ كونغ «78%»؛ والأرجنتين «78%»؛ على التوالي. واقتسمت نيوزيلندا وتايلاند المركز الثامن، بنفس النسبة، وهي 75%، فيما انفردت السويد بالمركز العاشر بنسبة 73%.

هواتف نقالة

وتصدرت الإمارات عالمياً في مؤشر «نسبة الاشتراكات في خدمات الهواتف النقالة»، حيث بلغت هذه النسبة في الإمارات إلى إجمالي عدد السكان 187% في 2019.

وبلغ عدد اشتراكات الهاتف لدى السكان في الإمارات خلال العام الماضي 18,382,033 اشتراكاً. وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على هونغ كونغ التي صُنفَت في المركز الثاني بنسبة انتشار بلغت 181%.

وجاءت جنوب أفريقيا «176%»، روسيا «163%»؛ الفلبين «159%»؛ البرتغال «155%»؛ الدنمارك «154%»؛ اليابان «151%»؛ فيتنام «150%».

والنمسا «149%». كما احتلت الإمارات صدارة دول العالم في مؤشر «استخدام التواصل الاجتماعي بين السكان البالغين» حيث بلغت نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي البالغين إلى إجمالي السكان الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً فأكبر في الإمارات خلال العام الماضي 114%.

وحلت ماليزيا في المركز الثاني بنسبة 102%. وجاءت «تايوان، 99%»؛ «كوريا الجنوبية، 98%»؛ «الأرجنتين، 96%»؛ و«السعودية، 93%»؛ و«الفلبين، 91%»، في المراكز من الثالث وحتى السابع على التوالي. واقتسمت نيوزيلندا والمكسيك المركز الثامن بنفس النسبة، وهي 90%، فيما جاءت سنغافورة في المركز العاشر بنسبة 88%.

وتخطت الإمارات أقرب منافسيها بفارق كبير في النسبة في مؤشر «نسبة انتشار الدعاية عبر فيسبوك بين السكان البالغين».

حيث حلت الفلبين في المركز الثاني بنسبة 87%. وكانت المراكز من الثالث وحتى السادس من نصيب «ماليزيا، 86%»؛ «المكسيك، 85%»؛ «الأرجنتين، 82%»؛ و«تايوان، 80%»، على التوالي. واقتسمت فيتنام وتايلاند المركز السابع بنفس النسبة، وهي 78%. وانفردت كولومبيا بالمركز التاسع بنسبة 78%؛ فيما جاءت نيوزيلاندا عاشرة بنسبة 75%.

حسابات

وأخيراً، استأثرت الإمارات صدارة دول العالم في مؤشر «متوسط عدد حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية التي يمتلكها كل فرد».

حيث بلغ هذا المتوسط في الإمارات خلال العام الماضي 10,5 حسابات لكل فرد من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً، بصرف النظر عن كون الحساب نشطاً من عدمه.

وحلت الهند ثانية بمتوسط بلغ 10,3. واقتسمت إندونيسيا وتايلاند المركز الثالث، بنفس المتوسط، وهو 10,1. وجاءت «المكسيك، 10,0»؛ «الفلبين، 9,9»؛ و«ماليزيا، 9,7»، في المراكز من الخامس وحتى السابع، على التوالي. واقتسمت كولومبيا ومصر المركز الثامن بمتوسط بلغ 9,6. وانفردت البرازيل بالمركز العاشر، حيث بلغ المتوسط لديها العام الماضي 9,4.

01

› انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان

› انتشار مواقع التواصل الاجتماعي

› نسبة اشتراكات خدمات الهواتف النقالة

› استخدام التواصل الاجتماعي بين البالغين

› انتشار الدعاية عبر فيسبوك بين البالغين

› متوسط عدد حسابات التواصل الشخصية