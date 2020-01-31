95.6 ملياراً تجارة الإمارات من الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمعادن الثمينة في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إلى 95.6 مليار درهم من يناير وحتى مارس 2019، مقارنة بنحو 83.9 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018 بنمو 14% .

وشكلت هذه التجارة نحو 24.13% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام الماضي والبالغة نحو 396.06 مليار درهم، واحتلت المرتبة الأولى كأكبر قيمة تجارة مقارنة بكافة السلع الأخرى.

وزادت تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد نحو 11.7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، وفق بيانات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتوزعت تجارة الإمارات على اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في الربع الأول بواقع 18.15 مليار درهم للصادرات بزيادة 5.6% أو ما يعادل 959.88 مليون درهم مقارنة بنحو 17.18 مليار درهم من 2018.

وارتفع إجمالي الواردات من 44.2 مليار درهم في الربع الأول من 2018، إلى 51.26 ملياراً في الربع الأول من 2019، بزيادة 7.07 مليارات أو 16%.