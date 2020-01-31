ميناء راشد يستضيف مؤتمر إيكوميا للمراسي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مراسي «بي آند أو»، أمس، أن ميناء راشد سيكون مقر انعقاد مؤتمر المجلس العالمي لجمعيات الصناعات البحرية، «إيكوميا» الدولي للمراسي 2020.

وسيقام الحدث تحت شعار «المراسي وتمكين السياحة والاقتصادات» في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر، وسيبحث اللوائح والأنظمة البحرية والعقبات والبحث عن أفضل ممارسات الاستثمار وتغيير النظرة السائدة حول المراسي، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة.

وكذلك تغير المناخ واستدامة البيئة، وغيرها من الموضوعات. ويوفر المؤتمر فرصة لصناعة المراسي المتنامية في المنطقة لتبادل الخبرات والابتكارات والاطلاع على أحدث التكنولوجيا التي تتبناها الأسواق المتقدمة في مجال التعامل مع اليخوت.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لـمراسي «بي آند أو» ورئيس «راسينا»، المنصة التي تجمع مراسي دبي تحت مظلة سلطة مدينة دبي الملاحية: نثق بأن ميناء راشد الذي يعد أحد المرافئ الرئيسية في الإمارات سيكون المكان المثالي لاستضافة ألمع الأسماء في قطاع المراسي العالمي.

ومع الإعلان عن موعد ومكان الحدث، يبدأ العد التنازلي لجعل مؤتمر «إيكوميا» الدولي للمراسي 2020 حدثاً لا يُنسى.

وأضاف: من خلال جمع دبي لقادة وشركات صناعة اليخوت والقوارب في العالم، نعتقد أن المؤتمر «سيقدم الفائدة المرجوة للقطاع البحري المحلي في الإمارات. ويتزامن الحدث مع بداية معرض إكسبو 2020 دبي، وسيثبت أنه عامل جذب ممتاز لمحبي اليخوت من جميع أنحاء العالم».

قال أودو كلاينز، الأمين العام لمنظمة إيكوميا: «اختيار مكان المؤتمر في 2020 يبعث برسالة قوية نحو استخدام الموارد القائمة، فقد كان ميناء راشد ميناء السفن التجارية لدبي، وأعيد تصميمه لتقديم خدمات مراسي اليخوت والمرافق الترفيهية والمطاعم، ومعالجة الجوانب بالاستدامة.

ونحن متفائلون للغاية بانعقاد المؤتمر في هذا الموقع، فالبنية التحتية لميناء راشد ستكون محط أنظار لكثير من منسقي الفعاليات بما في ذلك تلك التي ستقام على متن سفينة سياحية سابقة، تم تحويلها إلى فندق وقاعة للفعاليات الكبرى».