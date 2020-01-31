افتتاح فندق أفاني ابن بطوطة في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

تُواصِل فنادق ومنتجعات أفاني، توسيع انتشارها، مع إطلاق أول فندق تعيد تشييده بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، ألا وهو أفاني ابن بطوطة دبي.

ويقع الفندق الجديد بمحاذاة ابن بطوطة مول، ومحطة مترو ابن بطوطة، بالقرب من دبي مارينا، وموقع إقامة إكسبو 2020 في بداية الشارع، وهو يتألف من 18 طابقاً، ويوفر خيارات عدة للإقامة، وشرفة تضمّ مسبحاً، وأكواخاً للاسترخاء، ومطعماً بجانب المسبح، ضمن 3 مطاعم ومقاهٍ مميزة.

وتمتلك فنادق ومنتجعات أفاني حالياً، 31 فرعاً في آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا وأوروبا، ومؤخراً في كمبوديا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى كرابي في جنوبي تايلاند، حيث افتُتح الفندق الثامن من أفاني. ومن المرتقب افتتاح مشاريع جديدة في وجهات جديدة، مثل جزر المالديف وسلطنة عمان.