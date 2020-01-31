تزايد الطلب العقاري في الشارقة وعجمان

المصدر: (دبي- البيان)

أشار تقرير بيوت، أكبر موقع إلكتروني للعقارات في الإمارات، عن سوق عقارات الشارقة وعجمان لعام 2019 إلى تزايد الطلب على العقارات.

وخاصة من فئة العائلات وذلك نتيجة للأسعار المنخفضة نسبياً والتي يوفرها السوق العقاري في كلتا الإمارتين.

وأوضح تقرير بيوت بأن مناطق المجاز والخان وعجمان وسط المدينة والنعيمية كانت الأكثر طلباً من قبل كلٍ من المشترين والمستأجرين في الشارقة وعجمان.

وذلك بفضل انخفاض الأسعار المعروضة في عام 2019 مقارنة مع عام 2018.

أظهر المستأجرون في الشارقة إقبالاً كبيراً خلال عام 2019 على مناطق المجاز والتعاون والنهدة، حيث تضم هذه المناطق وحدات عقارية بإيجارات تنافسية.

وبالمثل، فقد تصدرت مناطق المجاز والخان والنهدة والتعاون قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الشقق، في حين كانت منطقة مويلح الوحيدة التي شهد سعر القدم المربع فيها ارتفاعاً نسبياً

وبدورها حافظت العقارات في عجمان على قدرتها على جذب المشترين والمستأجرين وارتفاع مستويات التنافسية.

وذلك تماشياً في ظل التوجهات التي يشهدها سوق العقارات في الدولة. وظلت المناطق المعروفة القريبة من وسط المدينة مثل النعيمية وعجمان وسط المدينة والراشدية من ضمن أكثر المناطق طلباً .