بحث تعزيز الشراكات السياحية بين الإمارات وتونس

المصدر: دبي- البيان

تم مؤخراً تنظيم لقاءات عمل بين عدد من وكالات السفر التونسية والإماراتية لبحث فرص التعاون في المجال السياحي. جاء ذلك تحت إشراف سفارة الجمهورية التونسية بالإمارات.

وبالتنسيق مع الجامعة التونسية لوكالات السفر والسياحة، ومجلس الأعمال التونسي وشركة العربية للطيران.

كما نظّم مجلس الأعمال التونسي بدبي والمناطق الشمالية لقاءً في غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور وكالات سفر من الإمارات وتونس تحت عنوان «ملتقى تونس – الإمارات للشراكة السياحية».

واستهدفت الفعالية السياحية التي نظمتها سفارة تونس بأبوظبي والقنصلية العامة لتونس بدبي والمناطق الشمالية إلى الترويج للسياحة التونسية.