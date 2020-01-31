بحث تعزيز التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية خلال استقباله ايان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي والوفد المرافق له سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الهامة والحيوية ومنها التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي واقتصاد المعرفة القائم على الإبداع.

وأكد آل صالح خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الإمارات والولايات المتحدة والتي ترتكز على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في الاتجاهين.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في البلدين منوهاً بهذا الخصوص بأن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.

وأكد أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للتباحث وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وبحث الجانبان التعاون في حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري.

كما تمت مناقشة الرسوم الوقائية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والحديد. كما تم بحث ترتيبات مشاركة الإمارات بوفد تجاري برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، في مؤتمر «اختر امريكا» بالعاصمة الأمريكية في يونيو إضافة إلى زيارة عدد من الولايات الأمريكية.