انطلاق الدورة الثالثة من «اكتشف كيرلا»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، أمس.

فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الهندي التجاري الثقافي «اكتشف كيرلا» في مركز إكسبو الشارقة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع جريدة «جلف مادهيامام»، بمشاركة أكثر من 250 علامة تجارية، و4000 رجل أعمال، وتستمر فعالياته حتى الأول من فبراير المقبل.

وحضر افتتاح المعرض الذي يعد أكبر مهرجان هندي على مستوى الشرق الأوسط، وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، وحمزة عباس رئيس تحرير جريدة «جلف مادهيامام»، إلى جانب حضور عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وكبار الشخصيات والاقتصاديين في الإمارات والهند.

وعقب قص شريط الافتتاح، جال الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي برفقة الحضور في أرجاء المعرض.

حيث استمع إلى شرح وافٍ عما يتضمنه من أجنحة ومنصات تعكس الفرص الاستثمارية الزراعية والصناعية والسياحية بمختلف أنواعها التي تقدمها حكومة ولاية كيرلا للتعاون مع إمارة الشارقة، إلى جانب مشاركات كبرى المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص المتخصصة في مختلف المجالات، والخدمات التي تقدمها القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن الفعاليات الثقافية المصاحبة للحدث.

علاقات تاريخية

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي أن تنظيم معرض «اكتشف كيرلا» للعام الثالث على التوالي، يعكس العلاقات التاريخية والتعاون المتبادل بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند عموماً، وولاية كيرلا على وجه الخصوص، كما يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي المزدهر بين البلدين الصديقين.

مصالح مشتركة

وقال وليد بوخاطر: حرص غرفة الشارقة على تنظيم معرض «اكتشف كيرلا»، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يندرج ضمن مساعي الغرفة نحو تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وولاية كيرلا الهندية.

وتسخير إمكاناتها لإنجاح كل الأحداث التي تسهم في دفعها إلى آفاق أرحب وتوسيع قاعدة التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط،.

فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند 8 مليارات دولار، ما جعل الإمارات في المرتبة العاشرة بين أكبر المستثمرين من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في الإمارات ما يزيد على 6.5 مليارات دولار.

بوابة لأسواق المنطقة

من جهته أكد سيف المدفع أن استضافة هذا الحدث المهم للعام الثالث في مركز إكسبو الشارقة يؤكد مكانة إمارة الشارقة كبوابة لأسواق المنطقة، من خلال إتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال الهندي للقاء نظيره المحلي، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالشارقة، من خلال لقاءات العمل التي يشهدها المعرض.

مشيراً إلى أن «اكتشف كيرلا» أصبح واحداً من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية المهمة التي تستضيفها إمارة الشارقة.