ارتفاع إشغال فنادق أبوظبي في الربع الأخير 2019

المصدر: (أبوظبي ـ عبد الحي محمد)

ارتفع معدل إشغال المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 79.7% بزيادة 2.1% عن الربع الرابع 2018 والبالغ 78%.

وكشف تقرير أصدره مركز أبوظبي للإحصاء أمس عن ارتفاع أعداد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الربع الرابع 2019 إلى 1.33 مليون نزيل.

وكانت نسبة 30% من النزلاء من المواطنين بعدد 360 ألفاً، بينما بلغت نسبة النزلاء غير المواطنين 70% بعدد 977 ألفاً، واستحوذ المواطنون على 20.1% من ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية بعدد 739 ألفاً، بينما بلغت حصة النزلاء غير المواطنين 70% بنحو 2.89 مليون.

وجاء نزلاء قارة آسيا باستثناء الدول العربية في المرتبة الثانية بعدد 336 ألفاً وبنسبة 25.2% يليهم نزلاء أوربا بـ284 ألفاً و379 نزيلاً وبنسبة 21.3% ثم نزلاء الدول العربية بعدد 143 ألفاً و889 نزيلاً بنسبة 10.7%.

وكشف تقرير مركز أبوظبي للإحصاء عن ارتفاع عدد ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الربع الرابع لعام 2019 إلى 3.63 ملايين ليلة بزيادة 50 ألف ليلة عن الربع الرابع لعام 2018 والذي سجل 3.57 ملايين ليلة.

وأكد التقرير ارتفاع إيراد الغرفة من 991 درهماً إلى 1024 درهماً للربع الرابع من العام الماضي بنسبة زيادة 3.3%.

كما زاد إيراد الطعام والشراب من 598 درهماً إلى 637 درهماً بنسبة زيادة 6.6%. وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الماضي 168 منشأة فندقية ضمت 32.8 ألف غرفة فندقية.