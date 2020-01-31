صناعة واقتصاد الفجيرة تكرّم أحد موظفيها

المصدر: (الفجيرة- البيان)

كرّمت دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة أحد موظفيها بعد انتهاء فترة خدمته. ويأتي التكريم تجسيداً للقيم التي تكرّسها دائرة الصناعة والاقتصاد لكل منتسبيها الذين تفانوا وأخلصوا في أداء عملهم.

وكرّم المهندس محمد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بحضور مسؤولي الدائرة الموظف غفور أيوب مندوب العلاقات العامة بالدائرة، تقديراً لجهوده خلال 35 عاماً في خدمة الدائرة.

وأشاد ابن ماجد بالموظف، وذلك على تفانيه وإخلاصه في العمل، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في حياته العملية. من جانبه، عبر الموظف عن بالغ شكره وتقديره للدائرة وجميع الموظفين على هذا التكريم، متمنيا للدائرة دوام التقدم والرقي والازدهار.