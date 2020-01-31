شراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت لتنفيذ محطة أم الهيمان

المصدر: الكويت- البيان

وقّع تحالف مشترك من 6 بنوك بقيادة البنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك KfW IPEX بصفتهم مدراء الترتيب الأساسيون والبنوك القائدة ومدراء سجل الاكتتاب المشترك عقد قرض لتمويل مشروع بمبلغ 650 مليون دولار لمدة 26 عامًا، لتمويل إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي هي مملوكة بنسبة 40 % من قبل التحالف الألماني /‏‏‏ الكويتي و 10 % من قبل هيئة الاستثمار الكويتية نيابة عن حكومة الكويت. أما نسبة 50% المتبقية فتحتفظ بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف طرح الأسهم للجمهور من خلال الاكتتاب العام بمجرد تشغيل هذا المشروع.

وقال الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي:

يعد توقيع اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع أم الهيمان حدثًا هامًا في الحقيقة وسيكون التعلم والخبرة خلال هذه العملية معيارًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستقبلية.

كما يعكس توقيع اتفاقيات التمويل ثقة المطورين الرئيسيين في قدرة المؤسسات الكويتية على ترتيب وإدارة تمويل المشاريع الكبرى. ونحن سعداء بالمشاركة مع البنوك الأخرى في هذا المشروع الكبير.

وقال طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي: تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، هو جزء من هدفنا الاستراتيجي على المدى البعيد، خاصة وأن هذه المشاريع تعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى تحويل وتنويع الاقتصاد الوطني. ويعد مشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي واحدًا من أضخم المشاريع من نوعها في العالم.