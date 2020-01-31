مركز دبي المالي العالمي يستقبل رئيس كازاخستان

المصدر: دبي- البيان

استقبل عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إلى جانب كبار مسؤولي المركز المالي، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وعقد الطرفان اجتماعاً تطرقا خلاله إلى قطاع الخدمات المالية وآفاق التعاون المشترك بين الإمارات ودولة كازاخستان الصديقة.

وقدم عيسى كاظم مجسّم بوابة كريستالية حصرية بمركز دبي المالي العالمي للرئيس توكاييف كعربون تقدير لزيارته الكريمة إلى مركز دبي المالي العالمي.

مركز رائد

ويعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 7.7 تريليونات دولار.

ويفوق تعداد القوى العاملة فيه 24 ألف موظف لدى أكثر من 2300 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.