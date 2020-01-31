بحث مستقبل إدارة المرافق

المصدر: (دبي- البيان)

أكّدت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، أهمية توحيد وتوجيه الجهود نحو تبنّي أفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تدفع عجلة نمو وتطوّر واستدامة قطاع إدارة المرافق الإقليمية، داعيةً إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي الذي يعتبر دعامة أساسية للارتقاء بكفاءة الأداء، والحد من مستويات الهدر في الطاقات البشرية والموارد المادية.

وجاء ذلك خلال «ملتقى تواصل» الذي نظمته الجمعية في «بزنس بارك» بمدينة الخبر في السعودية.

وشدّد جمال لوتاه، رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، أهمية مواصلة الجهود الجادة لإدماج التطور التكنولوجي ضمن قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط، الذي يشهد تحولات متسارعة لاسيّما في السعودية التي تعتبر السوق الأكبر لإدارة المرافق في منطقة الخليج العربي بحصة تبلغ 60%، مؤكّداً أنّ التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تمثل أدوات قابلة للتنفيذ في السوق الإقليمية.