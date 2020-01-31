«بتروفاك» تتبنى أدوات مايكروسوفت لإنترنت الأشياء

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس، أن شركة بتروفاك العاملة في مجال الطاقة تبنّت حلولها الخاصة بتقنيات إنترنت الأشياء القائمة على منصة مايكروسوفت أزور.

وذلك بهدف تمكين منصة عمليات الشركة المتصلة وتسريع عجلة التحول الرقمي عبر مشاريعها.

وقال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «سعداء بأن تكون سحابة مايكروسوفت أزور ونقاط اتصالها الذكية بمثابة العمود الأساسي الذي تستند إليه عمليات بتروفاك لتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يضمن لها رفع مستوى إمكاناتها في عملية إشراك العملاء، وتمكين الموظفين، وتعزيز أداء العمليات، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات الموثوقة».

وقامت شركة بتروفاك بالتزامن مع نهج شركة أكسنتشر للنموذج الصناعي بتطوير «منصة الإنشاءات الذكية» ودمجها مع تحليلات إنترنت الأشياء ونقاط الاتصال الذكية القائمة على منصة أزور.

إضافة إلى دمج خدمات PaaS السحابية لإنشاء نظام بيئي ذكي للشركة قابل للتطوير وقادر على استيعاب العديد من المشاريع بمختلف أحجامها.

وقال فادي سليمان الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية لدى بتروفاك: «أنشأنا بالتعاون مع مايكروسوفت وأكسنتشر منصة إنشاءات متصلة تتيح بدورها لنا إمكانية تعقب الأشخاص والمعدات والمواد في الموقع، وبالتالي سنتمكن من امتلاك رؤى واضحة تساعدنا في عملية اتخاذ القرارات خلال الوقت الفعلي».

وأطلقت مايكروسوفت بعد الزيادة الكبيرة في الطلب على خدماتها السحابية بالمنطقة مركزين للبيانات السحابية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقع أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي.