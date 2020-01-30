دبي تحافـظ على صدارتها أفضل وجهة سياحيـة في العالم

المصدر: دبي- البيان

توقعت «ديلويت العقارية» أن تحافظ دبي على صدارتها كأفضل وجهة سياحية جذابة في العالم من حيث إجمالي عدد الزوار والسياح لفترة قصيرة من دول العالم ومعدل إنفاق الزوار.

وأكد أوليفر مورغان، مدير ورئيس التطوير في قطاع العقارات في ديلويت الشرق الأوسط، أن دبي ستواصل نموّها أيضاً كمركز أساسي للخدمات اللوجستية في المنطقة ووجهة سياحية مفضلة، مرجعاً ذلك النمو إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها حكومة دبي في البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020.

وشهد قطاع العقارات المكتبية زيادة في طلبات المستأجرين لتحسين مكان العمل مثل توفير مكاتب تتيح العمل عن بُعد، بالإضافة إلى تزويدها بتسهيلات تكنولوجية.