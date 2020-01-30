«استثمر في الشارقة» أفضل وكالة للاستثمار المباشر

المصدر: الشارقة - البيان

نال مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، جائزة «أفضل وكالة للاستثمار الأجنبي المباشر 2019- الإمارات»، والتي تمنحها مجلة التمويل الدولية الصادرة عن شركة «إنترناشيونال فاينانس بابليكيشن» للطباعة والنشر، ومقرها في المملكة المتحدة.

وجاء اختيار «استثمر في الشارقة» للفوز بالجائزة بناءً على توصيات فريق من الخبراء المعنيين بالجائزة الذين اطلعوا على إنجازات المكتب في تقديم الاستشارات والحلول المصممة حسب الطلب لدعم الشركات ومساعدتها على استكشاف الفرص الاستثمارية المهمة في مختلف القطاعات الحيوية في الشارقة مثل السياحة والترفيه، والرعاية الصحية، والبيئة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم والصناعات الخفيفة.

وواصل مكتب (استثمر في الشارقة) خلال عام 2019 مساعيه الرامية إلى استقطاب المستثمرين الدوليين عبر مشاركته في 16 فعالية من كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة في القطاعات التجارية والاستثمارية وأبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أجرى زيارات وحملات ترويجية في سبع دول هي روسيا والصين والهند وإسبانيا وجنوب أفريقيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، كما فاز المكتب في أكتوبر 2019، بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) لمدة عامين حتى 2021. وأقيم حفل توزيع الجوائز مؤخراً بفندق جميرا أبراج الإمارات دبي.

وقال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة): الفوز بالجائزة يعبّر عن أهمية مكانة إمارة الشارقة على المستوى العالمي كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف قطاعات السوق.