مذكرة تفاهم لـ«المعلومات المالية» مع البحرين وناميبيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات توقيع مذكرتي تفاهم مع إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين ومركز المعلومات المالية في جمهورية ناميبيا. جاء ذلك على هامش اجتماعات مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية في مدينة بالاكلافا بموريشيوس.

وقّع علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، مذكرتي التفاهم مع الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، مديرة إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين، ومع ليون دان، مدير مركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا.

وقال معالي مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: تأتي المذكرة انسجاماً مع اهتمام الدولة بالمساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.