38 مليوناً جوائز وزّعتها «الصكوك الوطنية» 2019

المصدر: دبي- البيان

وصلت الجوائز والمكافآت التي وزّعتها الصكوك الوطنية إلى 38 مليون درهم مع نهاية عام 2019، فضلاً عن الأرباح والعوائد التي ستوزع خلال الربع الأول من 2020.

وتأتي هذه الجوائز من ضمن برامج المكافآت والعروض التحفيزية للادخار في إطار مسعى الشركة لتمكين ثقافة الادخار، وتحفيز العملاء على زيادة مدخراتهم. وبحسب الأرقام، تخطى عدد الجوائز والمكافآت 409 آلاف جائزة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 38 مليون درهم (من أموال المضارب الخاصة).

وحصل حوالي 18 ألف مواطن على أكثر من 115 ألف جائزة، في حين حصل أكثر من 44 ألف مقيم على 293.5 ألف جائزة خلال العام المنصرم. وانقسمت الجوائز إلى 189 ألفاً من النساء، وأكثر من 219 ألفاً من الرجال، في حين بلغ عدد الجوائز للقصّر حوالي 82 ألفاً.

واللافت، أن عدد الذين فازوا مرتين وثلاث مرات زاد على 1400 شخص و1300 شخص على التوالي، أما عدد من فاز أكثر من ثلاث مرات، وصل إلى 8370.

وقال الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية محمد قاسم العلي: «إن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تطلقها الشركة، تأتي في إطار استراتيجيتنا في تمكين الادخار والاستثمار، لما له من شأن في الحفاظ على الاستقرار المالي المستقبلي، لافتاً إلى أن الشركة تضع مهمة المضي قدماً في إطلاق برامج جديدة مبتكرة لتحسين التخطيط المالي السليم على جدول أولوياتها».