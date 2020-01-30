10000 متخصّص وعارض في معرض الأخشاب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، الذي يقام في القترة من 16 حتى 18 مارس المقبل، انتهاء جولتها الترويجية لفعاليات الدورة الخامسة عشرة من المعرض، حيث استعرضت خلال جولتها في السعودية أبرز الفرص والتسهيلات للجهات المشاركة في الحدث، وأهم المشاركين ودور المعرض في رفد القطاع الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يزور المعرض هذا العام أكثر من 1000 رجل أعمال سعودي من العاملين والمهتمين بمجال الأخشاب.

مشاركات

ويستهدف المعرض في دورته الحالية استقطاب ما يزيد عن 10000 من المتخصصين والعارضين والمستثمرين والتجار. ويعد المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي وتشارك فيه وفود من العارضين والزوار من السعودية والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وباكستان «المنصة التجارية الوحيدة» المتخصصة في قطاع الأخشاب بالمنطقة.

وقال داوود الشيزاوي رئيس شركة الاستراتيجي المنظمة للمعرض: هدفت اللجنة من خلال الجولة الترويجية البحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك مع المجتمع الاستثماري في السعودية واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الإماراتي الضخم، مشيراً إلى أن المعرض نجح على مدار خمسة عشر عاماً في تحقيق مكانة رائدة باعتباره المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بالمنطقة، كما استطاع كسب ثقة واهتمام التجار والعارضين والمشترين من مختلف دول العالم، بفضل ما يوفره ويعرض فيه من الفرص الاستثمارية والاقتصادية في قطاع الأخشاب حول العالم، ما يسهل تبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين المشاركين المحليين والأجانب ويدعم فرص التعاون المشترك بينهم، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يقدم لمصنعي المنتجات الخشبية في المنطقة أحدث سبل ووسائل التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في القطاع إلى جانب عرض المنتجات العالمية.

وأضاف: تشهد الأسواق العالمية نموا ملحوظا لسوق الخشب العالمي الذي قدر حجمه بنحو 137.1 مليار دولار في 2018، ويتوقع أن يتقدم بمعدل سنوي مركب نسبته 6.4% من 2019 إلى 2025.

نمو

بحسب التقارير، يتوقع محللون نمو سوق البناء بنسبة 70% بين عامي 2015 و2020، ليصل إلى 12 مليار دولار، كما تعد العقارات منخفضة التكلفة من العوامل الرئيسية التي تحرك الطلب على الألواح الخشبية لاستخدامها في الكسوة والسقوف والأرضيات والأثاث.