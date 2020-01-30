مذكرة تفاهم بين غرف الإمارات ولوكسمبورغ

المصدر: دبي - البيان

بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مساء أول من أمس سبل تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في الإمارات ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والتجارب في قطاعات التطوير العقاري والاستثمارات، والاتصال والسياحة، والمعارض والمعلومات.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة لوكسمبورغ لإقامة علاقات تجارية واقتصادية متبادلة المنفعة بين أوساط الأعمال التجارية، كما أنها تعزز الروابط التجارية والصناعية. وستساعد المذكرة على زيادة التواصل بين الشركات والتعرف على الإمكانات المتاحة للإنتاج والتصدير والاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات ليتكامل دور القطاع الخاص في البلدين مع دور الحكومتين في بناء علاقات متطورة.

كان حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، التقى في أبراج الإمارات جميرا بدبي كارلو تيلين، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة لوكسمبورغ مع الوفد التجاري من غرفة تجارة لوكسمبورغ، بحضور محمد بوشهاب سفير الإمارات لدى المملكة البلجيكية، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي، وإليزابيث كاردوسو، سفيرة لوكسمبورغ لدى الدولة، وفريدة العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وأحمد القيزي، مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف.

وأبدى حميد بن سالم استعداد اتحاد الغرف والغرف الأعضاء للتعاون التجاري مع الوفد، وتوطيد العلاقة بين البلدين في مجال التبادل التجاري، ودعم أصحاب الأعمال الراغبين بالاستثمار في الدولة وتأسيس شركات، داعياً المستثمرين من أعضاء الوفد الزائر للاستفادة من فرص وتسهيلات الاستثمار المتاحة في جميع المجالات، لا سيما في قطاعات السياحة والصناعة وغيرها من المجالات. تم خلال اللقاء توجيه الدعوة لاتحاد الغرف لزيارة لوكسمبورغ، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فيها.