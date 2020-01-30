«بريك بلك» ينطلق 25 فبراير

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الحدث الأبرز في المنطقة في مجال شحن البضائع السائبة ونقل المعدات العملاقة للمشاريع الكبرى. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات الحدث الذي يقام تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. ويقام الحدث يومي 25 و26 فبراير بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: تطلّب ترسيخ مكانتنا إجراءات تدريجية اتسمت بالصبر والالتزام بالتميز. والأمر ذاته يتكرر مع مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط الذي يعتبر حديث الانطلاق، إلا أنه يتطور بشكل ثابت لتلبية احتياجات الصناعة.

ويعمل الحدث باستمرار على تطوير جدول أعمال فعالياته إضافة إلى تقديم مبادرات جديدة تلبي احتياجات تطوير وتوجيه القطاع، وقد تميزت دورة العام الماضي بطرح موضوع «تمكين المرأة في قطاع شحن البضائع السائبة في المنطقة لتشجيع المساواة بين الجنسين وتعزيز الشمولية في هذه الصناعة. وهذا العام يقدم الحدث مبادرة مبتكرة هي «بريك بلك للواقع المدمج»، التي تتيح للشركات عرض خدماتها بشكل إبداعي معزز بتقنية الواقع المدمج لزيادة تبني قطاع الشحن البحري للتقنيات الرقمية الحديثة.

وقال المعلم إن أكثر من 61% من الشحنات التي تصل إلى دول التعاون تمر عبر موانئ الدولة، ما يظهر بشكل واضح أن موانئ الإمارات لا تسهم في رفاهية الدولة فحسب، وإنما تسهم في تعزيز الاقتصاد في المنطقة كله.