رائدات أعمال من مصر يزرن الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

استضاف مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وفداً من المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال مؤخراً، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تعريف رائدات الأعمال المصريات بالفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، متانة العلاقات التي تجمع إمارة الشارقة مع مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن زيارة وفد المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال إلى الإمارة تعكس اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين بمسيرتنا الاقتصادية والتنموية.

وأضافت: «تمتلك إمارة الشارقة العديد من المقومات التي تمكنها من استقطاب الاستثمارات وجذب سيدات الأعمال من المنطقة والعالم، ومنها الاعتماد على المشاريع النوعية، وغير التقليدية، والقطاعات الحيوية المتنوعة المولدة للنمو المتوازن، وتوفير البيئة التشريعية المحفزة لمجتمع الأعمال، واتباع نهج التنوع الاقتصادي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونتطلع لتوسيع الفرص الاستثمارية».