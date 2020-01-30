نمو إصدارات الدخل الثابت

المصدر: (دبي- البيان)

أظهر تقرير لبحوث كامكو، أن إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي عاودت الارتفاع خلال العام 2019 مع الإصدارات القياسية خلال العام مقارنةً بالتراجع المسجل في العام السابق، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 140.8 مليار دولار أمريكي خلال العام مقارنة بـ 115 مليار دولار خلال عام 2018 مدفوعة بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق.

وبلغت إصدارات السندات خلال العام 94.4 مليار دولار مقارنة بـ 74.9 مليار دولار خلال 2018، مسجّلة نمواً بنسبة 26 %. من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 15.8 % خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار مقارنة بـ 40.1 مليار دولار خلال العام 2018. وارتفع إجمالي إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13.2 % ليصل إلى 179.8 مليار دولار في 2019.