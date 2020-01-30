تخفيضات حتى %75 مع عروض أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، موسم الشتاء لعروض أبوظبي للتسوّق الذي يوفر مكافآت متميزة للمتسوقين، والتي تستمر لغاية 8 فبراير 2020، حيث تصل الخصومات لغاية 75 ٪ في أكثر من 1,200 متجر تجزئة في 19 مركزاً مشاركاً في أبوظبي ومنطقة العين، وتشمل العروض متاجر المجوهرات، والإلكترونيات، والأزياء، والأدوات المنزلية، وغيرها. كما يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي ترضي تطلعات جميع أفراد الأسرة.

وتشمل المراكز التجارية المشاركة في عروض أبوظبي لموسم الشتاء كلاً من أبوظبي مول وغاليريا مول وياس مول ومول مركز التجارة العالمي في أبوظبي، ومارينا مول والجيمي مول والراحة مول والوحدة مول، وبراري أوت ليت مول والفوعة مول والخالدية مول، ومركز مدينة زايد للتسوّق ومزيد مول ومشرف مول، ومن بين المراكز التجارية الأخرى المشاركة العين مول وهيلي مول وبوادي مول وبوابة الشرق مول وديرفيلدز مول.