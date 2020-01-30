الإمارات دبي الوطني ريت: 246 مليون دولار صافي قيمة الأصول للربع الثالث

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، أن صافي قيمة الأصول للربع الثالث (المنتهي في 31 ديسمبر 2019) بلغ نحو 246 مليون دولار (0.98 دولار أمريكي للسهم) بعد دفع توزيعات الأرباح للمساهمين التي بلغت 4.9 ملايين دولار في 17 ديسمبر 2019، بالمقارنة مع 254 مليون دولار صافي قيمة الأصول مع الأرباح المسجلة في الربع السابق.

وبلغت قيمة محفظة العقارات للشركة 429 مليون دولار بالمقارنة مع 437 مليون دولار تم تسجيلها في نهاية الربع السابق، ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى الخسائر في عمليات التقييم التي غالباً ما ترتبط بالأصول السكنية، بالإضافة إلى التعديلات الطفيفة في تقييمات الأصول المكتبية والتجارية.