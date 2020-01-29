موانئ دبي العالمية تستضيف مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" فبراير المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" - الحدث الأبرز في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط في مجال شحن البضائع السائبة ونقل المعدات العملاقة للمشاريع الكبرى الذي يقام تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية يومي 25 و26 فبراير المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات باستضافة هذا الحدث و ذلك تعزيزا لبيئة الأعمال البحرية في الدولة والمنطقة.

وكجزء من الرؤية الاستراتيجية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام في الإمارات تلعب شركات القطاع البحري على الصعيدين المحلي والدولي دورا مهما في تحقيق هذا الهدف.. وبهذا الصدد حققت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات النجاح والتقدم من خلال نقل خبرتها المحلية في إدارة الموانئ لنصل إلى مستوى دولي.

وتعمل موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات على تطوير دورة الاستيراد والتصدير من مراكز إنتاج المواد الخام إلى وصول البضائع للمستخدم النهائي لاسيما في قطاع شحن البضائع السائبة.

من جانبه قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات.. أن ترسيخ مكانة موانئ دبي تطلب إجراءات تدريجية اتسمت بالصبر والالتزام بالتميز. الأمر ذاته يتكرر مع مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" الذي يعتبر حديث الانطلاق إلا أنه يتطور بشكل ثابت لتلبية احتياجات الصناعة بل تجاوز خلال نصف العقد الماضي توقعات السوق وهو أمر يدل على التأثير الكبير الذي سيستمر تحقيقه في السنوات القادمة على تطوير القطاع.

وأضاف أن أكثر من 61 بالمائة من الشحنات التي تصل إلى دول مجلس التعاون الخليجي تمر عبر موانئ الدولة ما يظهر بشكل واضح أن أهمية الموانئ الإماراتية لا تساهم في رفاهية الدولة فحسب وإنما تساهم في تعزيز الاقتصاد في المنطقة ككل وهذا الأمر يمثل فرصة إضافية لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الذي يعزز من قنوات التواصل بين مختلف أطراف سلسلة التوريد في قطاع الصناعة الإقليمية التي تشارك في تبادل المواد المستوردة أو المنتجات التي يتم تصديرها والتي تشكل عصب العمليات التجارية الحيوية للاقتصاد.

وأوضح أنه مع وجود نسبة كبيرة من الجهات والشركات التجارية والصناعية المشاركة في هذه الدورة يعد الحدث بمثابة منصة قوية لتعزيز التواصل وبناء شراكات جديدة بين الحضور وفرصة للحوار من أجل وضع استراتيجيات جديدة لتحقيق المنفعة العامة للصناعة والاقتصاد بشكل عام في المنطقة.

ويعمل مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" باستمرار على تطوير جدول أعمال فعالياته في الوقت المناسب إضافة إلى تقديم مبادرات جديدة تلبي احتياجات تطوير وتوجيه القطاع وقد تميزت الدورة السابقة من الفعالية في العام الماضي بطرح موضوع "تمكين المرأة في قطاع شحن البضائع السائبة في منطقة الشرق الأوسط" لتشجيع المساواة بين الجنسين وتعزيز الشمولية في هذه الصناعة. أما هذا العام فيقدم الحدث مبادرة مبتكرة من نوعها وهي "بريك بلك للواقع المدمج" التي تتيح للشركات عرض خدماتها بشكل إبداعي معزز بتقنية الواقع المدمج لزيادة تبني قطاع الشحن البحري للتقنيات الرقمية الحديثة.

من جانبه أعرب بن بلامير مدير الفعاليات في مؤتمر ومعرض بريك بلك عن سعادته بأن تكون موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات شريكا عالميا رئيسا للحدث وأن تعمل هذه الشراكة على تحقيق طموحات موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات لاسيما في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020 دبي حيث يرتفع الطلب على خدمات الشحن للمشاريع بشكل كبير.

وقال إن مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" يعد عاملا مساعدا لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات في تأمين المزيد من الفرص الجديدة للمشاريع وتقوية الدور الذي يلعبه ميناء جبل علي باعتباره البوابة الأولى للبضائع المتجهة إلى معرض اكسبو ومن ثم استثمار هذا الزخم ليستمر إلى ما بعد معرض إكسبو 2020.