إستقرار أسعار البنزين وارتفاع في سعر الديزل

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

للشهر الثاني على التوالي على مدار 54 شهرا لن يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين في دولة الإمارات لشهر فبراير 2020.

حيث أعلنت لجنة تسعيرة الوقود اليوم أسعار البنزين لشهر فبراير المقبل حيث جاءت مساوية لتسعيرة شهري ديسمبر ويناير الماضين، حيث يبلغ سعر لتر البنزين ممتاز 2.24 درهم ، ولتر البنزين خصوصى 2.12 درهم ، بينما يرتفع سعر لتر الديزل إلى 2.40 درهما بعد أن إستقر على 2.38 درهم لمدة ثلاثة أشهر.

وتبدأ محطات التوزيع تطبيق التسعيرة الجديدة بدءا من السبت الأول من فبراير 2020. ويعد إستقرار سعر لتر البنزين لمدة شهريين متتاليين حدثا إستثنائيا خلال الأعوام الخمسة لتطبيق استراتيجية تحرير أسعار الوقود في الإمارات والتي بدأت أغسطس 2015.

وشهدت الأسعار خلال 52 شهرا هي عمر تطبيق الإستراتيجية تذبذبا بين الإرتفاع والإنخفاض في الأسعار طبقا لأسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة أو قلة مخزونات النفط.

وإختتمت الأسعار عام 2019 بالإرتداد نحو الارتفاع خلال ديسمبر بعد ثلاثة أشهر من التراجع بزيادة تتراوح بين 3 فلوس و4 فلوس للتر الواحد.

وخلال شهر ديسمبر الماضى إرتفعت أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.24 درهم مقابل 2.20 درهم لشهر نوفمبر الماضى بزيادة مقدارها 4 فلوس، كما إرتفعت أسعار لتر البنزين خصوصى 95 إلى 2.12 درهم بدلا من 2.09 درهم لشهر نوفمبر الماضى بزيادة مقدارها 3 فلوس.

وتميز الربع الأخير لعام 2019 بتراجع أسعار البنزين على مدار ثلاثة أشهر متواصلة (نوفمبر – أكتوبر – سبتمبر)، وبلغ التراجع في أسعار لتر البنزين ممتاز 98 خلال الأشهر الثلاثة 17 فلسا ، وبلغ الإنخفاض في سعر لتر البنزين خصوصى 95 نحو 17 فلسا.