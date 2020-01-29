«الاتحاد للطيران» تتخذ إجراءاتها في مواجهة فيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي – البيان

صرحت شركة «الاتحاد للطيران»، أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين في الصين وأبوظبي للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي حاليا في الصين.

وأضافت الشركة انه بعد اجتماع عقد بين جميع الجهات المعنية، أعطت دائرة الصحة- أبوظبي تعليمات بتطبيق إجراءات الفحص الحراري على جميع المسافرين وطواقم الطائرات على الرحلات المقبلة من الصين.

وأوضحت الشركة انه تم تخصيص بوابات محددة في مطار أبوظبي الدولي لجميع المسافرين على الرحلات المقبلة من الصين مع مواقف خاصة لجميع طائرات الشحن المقبلة من الصين حيث سيخضع طاقم الطائرة لنفس إجراءات الفحص بالتصوير الحراري التي يخضع لها المسافرون.

وستلغي الاتحاد للطيران رسوم إعادة الحجز والإلغاء للتذاكر التي تم حجزها قبل 24 يناير 2020 للسفر إلى أو من الصين بين 24 يناير و29 فبراير. ويمكن للضيوف الراغبين بتعديل رحلاتهم أو إلغائها التواصل مع مركز الاتصال التابع للشركة في دولة الإمارات أو في الصين أو مع وكيل السفر في حال لم يقوموا بالحجز مع الاتحاد للطيران مباشرة.

وأكدت الشركة أن سلامة وصحة ضيوف وموظفي الاتحاد للطيران تبقي في قمة أولوياتها، وستستمر الشركة في التعاون مع السلطات المعنية والشركاء في القطاع لمواجهة هذه الأزمة الملحة.