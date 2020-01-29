شهادات دولية دبي عاصمة السياحة والمال والتقنية

المصدر: دبي - البيان

تواصل دبي تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً اقتصادياً ومالياً محورياً على مستوى العالم، إضافة إلى ريادتها العالمية لمختلف القطاعات، وخصوصاً في التقنية والسياحة والطيران، بشهادات دولية.

ووفقاً لاستبيان شمل عدداً من كبار مسؤولي القطاعين المالي والمصرفي حول العالم، اختارت شركة «دوف أند فيلبس» الأمريكية للاستشارات المالية دبي ضمن أبرز 10 مراكز مالية حالياً، وأيضاً في غضون 5 سنوات من الآن.

وفي التقنية، وصف موقع «أجزيبيشن وورلد» الشبكي البريطاني دبي بأنها عاصمة التقنية في العالم. ونشر الموقع تقريراً خاصاً أمس عن قطاع التقنية في دبي، مؤكداً أن القطاع شهد قفزة هائلة خلال السنوات الأخيرة.



كما تعززت الشهادات لدبي بوصفها واحدة من أشهر وجهات السياحة والسفر العالمية، بفوز «طيران الإمارات» بلقب «أفضل ناقلة في العالم» و«أفضل درجة أولى» ضمن جوائز «ألترا ترافل 2019» التي تُمنح بناءً على تصويت مئات الآلاف من قرّاء مجلتي «تليغراف» المتخصصتين في السفر الفاخر، وكذلك فوز «برج العرب» بجائزتي «أفضل فندق في العالم» و«أفضل فندق في الشرق الأوسط».