دبي ضمن أبرز 10 مراكز مالية في العالم

المصدر: (دبي - سيد صالح)

اختارت شركة «دوف أند فيلبس» الأمريكية، دبي ضمن أبرز 10 مراكز مالية حول العالم حالياً، وخلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً للاستبيان الذي أجرته الشركة.

وتضمن الاستبيان سؤالاً عن المدينة التي يعتبرها المسؤول المالي أو المصرفي أبرز مركز للخدمات المالية على مستوى العالم حالياً، فجاءت دبي في المركز السادس على مستوى العالم بالمشاركة مع هونغ كونغ، حيث حصلت كلتاهما على نسبة 1,07% من أصوات المسؤولين المشاركين في الاستبيان. وتفوقت دبي على باريس التي حلت ثامنة بنسبة 0,54% من الأصوات.

وكان المركز الأول من نصيب نيويورك، التي استأثرت بنسبة 56,15% من الأصوات، ثم لندن ثانية بنسبة 33,69%، ثم سنغافورة 2,14%، بينما اقتسمت دبلن ولكسمبورغ المركز الرابع، وهي 1,6%.

وتضمن الاستبيان سؤالاً آخر عن المدينة التي يتوقع المسؤول أن تصبح أبرز مركز مالي عالمي في غضون 5 سنوات من الآن، فحصلت دبي على المركز السادس، حيث نالت نسبة 3,24% من الأصوات.

وتفوقت دبي على باريس التي جاءت في المركز السابع بنسبة 2,16%، وفرانكفورت ودبلن، اللتين اقتسمتا المركز الثامن، بنسبة 1,62%، لوكسمبورج بنسبة 0.54%.

وكانت المراكز الخمسة الأولى على التوالي من نصيب «نيويورك 49,73% من الأصوات»، «لندن 21,62%»، «شنغهاي 8,65%»، «سنغافورة 5,41%»، و«هونغ كونغ 3,71%».