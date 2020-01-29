92 صفقة اندماج واستحواذ في دبي 2019 بـ97 مليار دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد خبراء أن نطاقاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية في دبي بدأ يستفيد من الإنفاق المتزايد والاستثمار في المشروعات البنيوية التي يجري إنشاؤها حالياً في سياق الاستعداد لاستقبال «إكسبو 2020» المنتظر أن تبدأ فعالياته أكتوبر المقبل، مشيرين إلى أن دبي شهدت على مدى 2019 إبرام 92 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 97 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 43%، بالمقارنة مع القيمة الإجمالية في 2018.

وعقدت مؤسسة «أوكسفورد بزنس» حلقة نقاشية لاستشراف الآفاق الاقتصادية في دبي ما بعد 2020.

وجرى النقاش في «مركز دبي المالي العالمي»، واستضافت أربعة شخصيات هم: حسين سجواني، مؤسس ورئيس شركة «داماك العقارية»؛ إليسار فرح أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لــ«سيتي بنك» في الإمارات؛ طه خليفة، المدير الإقليمي لدى شركة «إنتل»؛ وكريستوف نيكيز، رئيس قسم الاستراتيجية لدى «صديقي القابضة».

وأفادوا أن العقار بدأ ينتعش في 2018، حيث بلغت نسبة نموه في دبي 7%، مؤكدين أنه رغم وجود بعض الظروف المعاكسة، كزيادة مخزون الوحدات وضعف النمو العالمي، فإن الطلب في الإمارة لا يزال محتفظاً بقوته.

وتوقع سجواني أن يتراوح إجمالي مبيعات دبي خلال 2019 بين 25 و30 ألف وحدة. وأفاد نيكيز بأن قطاع التجزئة ينتظر العديد من المشروعات، منها «سيتي لاند مول» و«ديرة مول». وتوقعت أنطونيوس أن تشهد دبي المزيد من صفقات الاندماج، خاصة بعد أن صارت سوقاً أكثر نضجاً.