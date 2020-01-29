دبي عاصمة معارض التقنية في العالم

المصدر: (دبي - البيان)

وصف موقع «عالم المعارض» البريطاني دبي بأنها عاصمة التقنية في العالم. ونشر الموقع الذي يعد من أبرز المنصات المتخصصة في متابعة المعارض على مستوى بريطانيا والعالم تقريراً عن قطاع التقنية في دبي، مؤكداً أن قطاع التقنية شهد قفزة هائلة في دبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك في سياق القفزة الذي شهدها القطاع على مستوى دولة الإمارات، ومنطقة الخليج العربي بصفة عامة. وأفاد التقرير بأن قطاع التقنية يجلب للناتج المحلي الإجمالي في دبي 1,6 مليار درهم، هي حصيلة مبيعاته السنوية، وفقاً للبيانات الواردة في أحدث تقرير صادر عن «مركز دبي التجاري العالمي».

وأضاف التقرير أن «أسبوع جيتيكس للتقنية» يعد واحداً من أهم الشواهد على نهضة دبي العالمية الهائلة في قطاع التقنية، حيث نجحت دبي في ترقية مكانة هذا الحدث حتى صار واحداً من أهم التظاهرات التقنية العالمية على الإطلاق. وأضاف التقرير أن دبي تألقت كعاصمة عالمية للتقنية.