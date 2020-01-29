%69 نمو الرخص التجارية الجديدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف مركز أبوظبي للإحصاء عن ارتفاع أعداد الرخص التجارية المسجلة في أبوظبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2019 إلى 13 ألفاً و570 رخصة جديدة مقابل 8025 رخصة جديدة لذات الفترة من 2018 بزيادة 5545 رخصة وبزيادة 69 %.

وكشفت النشرة الإحصائية الربعية للربع الثالث الصادرة عن المركز أمس، عن ارتفاع عدد الرخص المجددة من يناير إلى سبتمبر 2019 إلى 60 ألفاً و44 رخصة مقابل 58 ألفاً و986 رخصة لنفس الفترة من عام 2018 بزيادة مقدارها 1058 وبنحو 1.8 %.

الإشغال الفندقي

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي في المنشآت الفندقية بالإمارة إلى 69 % للربع الثالث مقابل 66 % لنفس الفترة من عام 2018، كما ارتفع صافي الدخل للبنوك التجارية بالإمارة إلى 10.2 مليارات درهم مقابل 9.6 مليارات لنفس الفترة 2018، وبلغ معدل أسعار الفائدة على القرض الشخصي 9.81 % والتجاري 7.78% والسحب على المكشوف 9.1 % وإيصالات الأمانة 6.97% والقروض والسلف الأخرى 17.8 %.

تراجع الواردات

وأكدت الإحصاءات تراجع واردات أبوظبي خلال الربع الثالث من 2019 إلى 49.9 مليار درهم مقابل 56.8 ملياراً لنفس الفترة من 2018، كما تراجعت الصادرات غير النفطية إلى 25.1 مليار درهم للأشهر الثلاثة الأولى 2019 مقابل 28.8 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2018، بينما زادت قيمة تجارة المعاد تصديره إلى 12.2 مليار درهم مقابل 11.55 ملياراً لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.